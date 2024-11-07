قفصة: وقفة احتجاجية لإطارات طبية وشبه طبية بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان تنديدا بالوضع الصحي بالمستشفى

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نفذ عدد من الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، اليوم الخميس، بدعوة من النقابة الأساسية لأعوان الصحة التابعة للإتحاد الجهوي للشغل، وقفة احتجاجية سلمية تنديداً بما اعتبروه "ترديا للوضع الصحي بالمستشفى وتنصلا من إدارة المستشفى للمطالب المهنية".



وأفاد الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان الصحة ناجح عمروسية، أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت للتعبير عن "تدهور الوضع الصحي بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان، الذي يعاني من نقص في الأدوية والمعدات والاطارات الصحية خاصة منها أطباء الإختصاص، وهو ما تسبب في إرباك العمل داخل المستشفى".





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واضاف في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان الوقفة الاحتجاجية مثلت فرصة لمطالبة إدارة المستشفى بالايفاء بتعهداتها لجملة من المطالب المهنية التي تم الإتفاق بشانها سابقا،ً والمتمثلة في صرف مستحقات الأعوان من منحة العمل الاجتماعي ومنحة الحليب والاكساء.

ولم يتسن لصحفي "وات" الحصول على أي رد من مدير المستشفى عن مطالب الإطارات الطبية وشبه الطبية.

يذكر أن النقابة الأساسية لأعوان الصحة بقفصة، عقدت يوم الثلاثاء الماضي بدار الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة، اجتماعاً أصدرت أثره بياناً دعت فيه منظوريها إلى تنظيم وقفة احتجاجية سلمية بالمستشفى.