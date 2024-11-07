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باجة: صاعقة رعدية تتسبب في احتراق واتلاف 12 الف حزمة من التبن

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Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Novembre 2024 - 12:43 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تسببت صاعقة رعدية، سقطت امس الاربعاء بارض فلاحية بمنطقة الملاحة بمجاز الباب من ولاية باجة، في احتراق 12 الف حزمة من التبن، كانت موضوعة فى الهواء الطلق، وفق ما افاد به مصدر مسؤول من الادارة الجهوية للحماية المدنية صحفية وكالة صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء .
وافاد نفس المصدر، ان الحماية المدنية تمكنت من اطفاء الحريق فى غضون اكثر من ساعتين ومنع النيران من الوصول الى المباني، مبينا ان هذه الكميات من التبن على ملك مواطن.
وعبر عدد من الفلاحين لصحفية "وات" عن اسفهم من اتلاف هذه الكمية الهامة من التبن، فى ظل نقص الموارد العلفية وغلائها فى هذه الفترة من الموسم الفلاحي.


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