بن عروس: تسجيل 321 مخالفة اقتصادية خلال شهر أكتوبر

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سجلت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية بن عروس، خلال شهر اكتوبر المنقضي، 321 مخالفة اقتصادية على اثر القيام ب3350 زيارة تفقد، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة يسري الدامرجي



وتوزعت الزيارات الميدانية لفرق المراقبة الاقتصادية، وفق ما افاد به الدامرجي صحفية "وات"، على محلات بيع الدواجن (400 زيارة) والخضر والغلال(700 زيارة) والمواد الغذائية (520 زيارة) والمخابز والمرطبات (125 زيارة) ومحلات بيع المواد المدرسية (200 زيارة) واللحوم (230 زيارة).

وشملت المخالفات المرفوعة بالخصوص 172 مخالفة متعلقة بعدم إشهار الأسعار، و30 مخالفة تهم الامتناع عن البيع، و4 مخالفات تتعلق بإخفاء واحتكار منتوجات، و5 مخالفات تهم الاتجار بالمواد المدعمة، وتهم بقية المخالفات الإخلال بتراتيب الدعم ومسك وترويج منتوجات مجهولة المصدر.



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وأسفرت الزيارات، وفق ما اشار اليه المدير الجهوي للتجار ببن عروس بالخصوص، عن حجز 11 الف كلغ من الفرينة المدعمة، و1590 كلغ من العنب المورد، وأكثر من 118 الف كلغ من التفاح، و138 قارورة غاز فارغة.

وأفاد ذات المصدر، انه تم توجيه أكثر من 89 طنا من الخضر والغلال، وأكثر من 11 طنا من الأسماك، إلى السوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة ببن عروس.