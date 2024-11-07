البطولة العربية للكرة الطائرة: تأهل المنتخب التونسي الى الدور نصف النهائي

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تأهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة الى الدور نصف النهائي للبطولة العربية المقامة بالعاصمة البحرينية المنامة من 1 الى 11 نوفمبر الجاري، اثر فوزه صباح اليوم الخميس على نظيره السعودي بنتيجة ثلاث أشواط دون رد.

وجاءت تفاصيل الأشواط بواقع 25-22 و25-15 و25-22.



وسيضرب المنتخب التونسي موعدا غدا الجمعة في المربع الذهبي مع المتأهل من مباراة منتخبي قطر والعراق.



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وكان المنتخب التونسي قد أنهى منافسات دور المجموعات في المركز الثاني عن المجموعة الأولى، بعد تحقيقه انتصارين على كل من العراق وعمان بذات النتيجة (3-صفر) مقابل هزيمة أمام البحرين (البلد المنظم) بنتيجة 2-3.

وتستكمل اليوم مباريات الدور ربع النهائي وفق البرنامج التالي :

س 12/ الكويت - عمان

س14 و30/ قطر - العراق

س17/ البحرين - الأردن