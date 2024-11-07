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البطولة العربية للكرة الطائرة: تأهل المنتخب التونسي الى الدور نصف النهائي

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Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Novembre 2024 - 11:53 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تأهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة الى الدور نصف النهائي للبطولة العربية المقامة بالعاصمة البحرينية المنامة من 1 الى 11 نوفمبر الجاري، اثر فوزه صباح اليوم الخميس على نظيره السعودي بنتيجة ثلاث أشواط دون رد.
وجاءت تفاصيل الأشواط بواقع 25-22 و25-15 و25-22.

وسيضرب المنتخب التونسي موعدا غدا الجمعة في المربع الذهبي مع المتأهل من مباراة منتخبي قطر والعراق.
...


وكان المنتخب التونسي قد أنهى منافسات دور المجموعات في المركز الثاني عن المجموعة الأولى، بعد تحقيقه انتصارين على كل من العراق وعمان بذات النتيجة (3-صفر) مقابل هزيمة أمام البحرين (البلد المنظم) بنتيجة 2-3.
وتستكمل اليوم مباريات الدور ربع النهائي وفق البرنامج التالي :
س 12/ الكويت - عمان
س14 و30/ قطر - العراق
س17/ البحرين - الأردن


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