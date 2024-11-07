سليانة: وفاة شاب متاثرا بجروحه بعد ان عثر عليه بطريق منطقة القابل من معتمدية سليانة الجنوبية

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تم في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، العثور على شاب ملقى بطريق منطقة القابل من معتمدية سليانة الجنوبية، ويحمل أثار عنف، وفق ما افاد به مصدر أمني صحفية "وات".



وذكر ذات المصدر الامني، أن الشاب يبلغ من العمر حوالي 35 سنة، وقد تم نقله إلى المستشفى الجهوي بسليانة، أين توفي متأثرا بجروحه، واضاف ان المتوفي كان مصابا على مستوى الرقبة بألة حادة وعلى مستوى الفم.





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وأشار إلى أنه وبعد إستشارة النيابة العمومية، تم فتح بحث في الغرض وتعهد فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمزيد التحري.

يذكر أن الهالك أصيل منطقة القابل.