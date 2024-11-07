وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان زبيّر الأصرم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/672c93825da457.47663614_gkieqnlpmfohj.jpg width=100 align=left border=0>

نعت وزارة الشؤون الثقافية الفنان التشكيلي والأستاذ الجامعي والوجه الثقافي المعروف زبيّر الاصرم الذي توفي أمس الأربعاء.

وزبير الأصرم هو فنان تشكيلي وكاتب وأستاذ جامعي ساهم في العديد من المعارض وشغل عدة خطط في المجال الثقافي عرف بتوثيقه لسير الرسامين التونسيين وتجاربهم من خلال سلسلة كتبه "فنانون تونسيون" التي وثق فيها تجربة الهادي التركي ورفيق الكامل وغيرهما.

وقد سبق وأن أشرف لعديد السنوات على رئاسة جمعية مهرجان المدينة بتونس.

