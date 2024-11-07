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بنزرت: المصادقة على الشروط الترتيبية المتعلقة باحقية الاحتفاظ الخاصة بـ35 ملف إحالة بسبب الوفاة لرخص النقل الريفي

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Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Novembre 2024 - 13:14 قراءة: 0 د, 40 ث
      
صادقت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل ببنزرت، اثر اجتماعها الدوري الملتئم امس الاربعاء بمقر الولاية تحت اشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب، على توفر الشروط الترتيبية المتعلقة باحقية الاحتفاظ الخاصة بـ35 ملف إحالة بسبب الوفاة لرخص النقل الريفي بالجهة .
وقال المدير الجهوي للنقل أنور الدريدي في هذا الصدد، ان اللجنة وبحضور الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد وكافة أعضائها، تدارست 40 ملفا، وتمت المصادقة على 35 ملفا منها، وارجاء النظر في 3 ملفات لحين استكمال أصحابها لوثائقهم، بينما لم تتم الموافقة على ملفين لعدم توفر الشروط الترتيبية للغرض.
وبين ذات المصدر ان هذه المرحلة، المتعلقة بدراسة الملفات ومدى توفر الشروط الترتيبية المرتبطة باحقية الاحتفاظ، تعتبر هامة جدا في المساعي الجهوية، لمزيد تنظيم القطاع وتمكين المستفيدين من حقوقهم في المجال، في انتظار المرحلة الثانية والمتعلقة بتحديد الخطوط ومناطق الجولان وتمكين المعنيين من الموافقات النهائية.


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