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رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لحضور القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض يوم الاثنين 11 نوفمبر 2024

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Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Novembre 2024 - 00:15 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله اليوم الاربعاء سفير المملكة العربية السعودية بتونس، عبد العزيز الصقر، دعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، لحضور القمة العربية الإسلامية المشتركة التي ستنعقد بالرياض يوم 11 نوفمبر الجاري.

ومثل هذا اللقاء مناسبة أعرب فيها رئيس الدولة عن امتنانه لتلقيه هذه الدعوة وعن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لوقف جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن موقف تونس ثابت وهو الوقف الفوري لهذه الجرائم وإقامة الشعب الفلسطيني لدولته كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

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