القصرين : حجز أكثر من 8 أطنان  من البطاطا المعدة للإستهلاك وإعادة ضخها بالمسالك القانونية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6729e6504994a8.96253973_lkipqmojngfhe.jpg width=100 align=left border=0>

ضبطت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين بالاشتراك مع أعوان المصلحة المختصة، مساء اليوم الأربعاء، شاحنتين محملتين ب 5,610 طنا من مادة البطاطا دون أن يستظهر أصحابها بوثائق تثبت ما يفيد شرعية مسكها ودون ان تتوفر فيهما شروط الإتجار بمسالك توزيع هذه المادة الحساسة وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين.

وبين المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فريقا من المراقبة الاقتصادية تمكن مع الحرس البلدي هذا المساء من ضبط شاحنة محملة ب 2,590 طنا من مادة البطاطا من أجل نفس المخالفة وتم حجز كامل البضاعة حجزا فعليا وإعادة ضخها بإحدى المساحات التجارية بالجهة لبيعها للعموم بسعر 1650 مليم للكغ الواحد تحت إشراف ومتابعة من قبل فرق المراقبة الاقتصادية، في انتظار تأمين محصول البيع بالخزينة العامة للدولة وتحرير محاضر بحث ضد المخالفين واحالتها للقضاء.