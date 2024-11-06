تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يطالب بإنهاء التشغيل الهش في قطاعات الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية

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طالب الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، في بيان أصدره اليوم الاربعاء، بالقطع النهائي مع كل اشكال العمل الهش والمناولة في قطاعات للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية وبالتصدي لظاهرة عقود الشغل قصيرة المدى وتعويضها بعقود شغل تضمن ديمومة العمل

ودعا البيان الصادر عقب اجتماع خصّص لتدارس الاوضاع المهنية والشغلية لهذه القطاعات وحضره ممثل عن الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى ادراج قائمة اسمية لجميع العمال المباشرين بالحضيرة في كراس الشروط عند فتح الصفقات ضمانا لاستمرارية العمل، وإلى تعميم التناوب 15/15 لجميع الحضائر عوضا عن 21/21، مع الالتزام بتطبيق محاضر الجلسات السابقة.

وأوصى الاتحاد الجهوي في بيانه أيضا بالحفاظ على الحقوق المكتسبة، وتطبيق الملحق التعديلي الأخير في ما يخص الزيادة في الاجور 2023-2024، مؤكدا على ضرورة احترام الحق النقابي من طرف بعض الشركات.

وعبّر عن استعداده للدفاع عن جميع حقوقه المادية والترتيبية، واحترام الجلسات بكل الطرق القانونية والشرعية، بما في ذلك الاضراب الذي أوكل للمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بتحديد موعده.



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