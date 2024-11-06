سوسة: تشكيات من الانتشار اللّافت للبعوض في عدّة مناطق سكنية بالجهة وتواصل الجهود لمداواة مخافر تكاثره

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تواترت، في الآونة الأخيرة، تذمرات وتشكيات متساكني ولاية سوسة من الانتشار الكبير واللّافت للبعوض في عدة مناطق سكنية على غرار معتمدية سيدي عبد الحميد التي يعمد قاطنوها الى إشعال النيران كوسيلة للتوقي من الهجوم المتواصل والكثيف للبعوض بأحجامه المختلفة، وفق ما أكّده عدد منهم في تصريحات متطابقة لوكالة "وات"



وساهمت التساقطات المطرية، التي شهدتها الولاية خلال الفترة المنقضية وتلاها ارتفاع في درجات الحرارة، في توالد اليرقات وتكاثر البعوض خاصة في المناطق الخضراء والرطبة التي تجمّعت فيها مياه الأمطار، وفق تفسير مصدر من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة.

وتفاعلا مع تشكيات المواطنين، انطلقت مصالح بلدية سوسة منذ نهاية الأسبوع المنقضي في تنفيذ تدخلات ليلية لمقاومة البعوض باستعمال التضبيب الحراري بأحياء سوسة الجنوبية ولاسيما بحي العوينة، وحي سويس، وحي المطار، وحي الزعتر، الى جانب مواصلة عمليّة مداواة مخافر توالد وتكاثر البعوض في الأودية والمستنقعات، وفق تأكيد كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم.



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كما قامت ادارة حفظ الصحة ببلدية سوسة بالتنسيق مع الادارة الفرعية للصحة البيئية بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة بزيارات ميدنية لاستكشاف مآوي تكاثر الحشرات والبعوض لتحديد نوعها وصنفها داخل المخبر الجهوي قصد تحديد نوع التدخل المستوجب لمقاومتها.

من جهتها، أعلنت مصالح ولاية سوسة أن عملية رشّ المبيدات بواسطة الطائرة سيتم تنفيذها في عدد من المآوي الريفيّة خلال احد الفترة الممتدّة من 4 الى 14 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار برنامج مقاومة الحشرات.

وأوضحت الولاية، في بلاغ أصدرته في الغرض، أن عملية رش المبيدات ستشمل المنخفضات الساحليّة، والمستنقعات الممتدّة في نهاية المركّب السياحي بالحمّامات الجنوبيّة إلى نهاية غابة المدفون (مناطق بوفيشة والنفيضة وهرقْلة)، وكذلك ضفاف وادي شرشر ووادي شوقاف، ومصبّ وادي شوقاف بمنطقة بوفيشة.

ودعت، في ذات البلاغ، كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللاّزمة لحفظ وحماية بيوت النحل بالمناطق المذكورة خلال اليوم الذي تتم فيه عملية رش المبيدات وطيلة الأربع وعشرين ساعة التي تليه، إلى جانب دعوة مربي الماشية الى تجنّب الرعي بالمناطق التي تم رشّ المبيدات فوقها لمدّة أسبوع.

