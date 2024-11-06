وزير النقل يدعو إلى إعداد خطّة لإنقاذ شركة الخطوط التونسية كحلّ عاجل

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دعا وزير النقل، رشيد عامري، الإربعاء، إلى إعداد خطّة لإنقاذ شركة الخطوط التونسيّة كحلّ عاجل، بالتوازي مع إعداد مخطّط إعادة الهيكلة كحلّ على المدى المتوسّط على أن يتضمّن إجراءات عمليّة قابلة للتطبيق.



وحث عامري، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل،على اعتماد منوال حوكمة جديد يتماشى وحاجيات الشركة ومحيطها والتسريع في تنقيح النصوص التشريعية والترتيبية المعتمدة حاليا لتحسين تنافسية الشركة وترشيد الموارد البشرية بها مع حسن توظيفها ضمانا للجدوى المطلوبة، فضلا عن المحافظة على انتظام الرحلات كهدف أساسي وتحسين جودة الخدمات.





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وأذن وزير النّقل، "في إطار الوعي بأهمية حسن إدارة الأزمات وتخطّيها بالنجاعة المطلوبة، بتحديث منوال الإجراءات في الغرض والإلتزام به، خاصّة، على مستوى الإستباقية والإحاطة والإرشاد والإفادة بالمعلومة الدقيقة والشفافة في الوقت المحدّد، مع العمل على الإرتقاء بالإتصال المؤسساتي للخطوط التونسيّة بما يتلاءم والظرف الدقيق، الذي تمر به".



وطالب في السياق ذاته، بوضع منظومة إعلام مجدّدة تمكّن من تفادي كلّ ما من شأنه أن يسبّب الإرباك والضبابية لدى المسافرين وبقيّة المتعاملين من جهة، أوعدم تقدير لجهود الناقلة الوطنية في تخطي الأزمة من، جهة أخرى.



وأفادت وزارة النقل، بحسب المصدر ذاته، " أنّها بصدد متابعة الوضع عن كثب وبصفة مستمرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للخطوط التونسية، وعن إتخاذ إجراءات إضافية تنبع من إرادة قويّة من الدولة في التمسك بالناقلة الوطنية والحفاظ على ديمومتها وإرجاعها إلى سالف إشعاعها". وأكّدت "الثقة، في إمكانات الشركة البشريّة والماديّة في تحقيق الأهداف المنشودة".