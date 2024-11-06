بلال الفضيلي: "تقدمت بطلب تزكية علني للترشح لانتخابات عضوية الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم وهيئة التسوية محمول عليها اجابتي في اجل اقصاه 12 نوفمبر الجاري"

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أكد بلال الفضيلي العضو السابق بالجامعة التونسية لكرة القدم انه تقدم اليوم الاربعاء بمطلب تزكية الى هيئة التسوية المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتسيير الجامعة من اجل الحصول على تزكيتها بغرض الترشح لانتخابات عضوية المكتب التنفيذي للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

واوضح الفضيلي في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تقدم بمطلب تزكيته الى هيئة التسوية وفقا للاجراءات المعمول بها في هذا الغرض قائلا "لقد قمت بايداع المطلب في مكتب الضبط المركزي للجامعة ويتعين على هيئة التسوية موافاتي بقرارها في تاريخ اقصاه يوم 12 نوفمبر الجاري".

وحول تداول بعض وسائل الاعلام لخبر تزكية مرشح اخر قال الفضيلي "لقد بلغني عبر بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية خبر تزكية عضو جامعي سابق وهذا امر مثير للاستغراب باعتبار ان التزكية يجب ان تكون علنية ويتعين على كل اعضاء هيئة التسوية إبداء الرأي فيها، فالامر لا يتعلق بقرار أحادي من رئيس هيئة التسوية".

وتابع "اذا ثبتت تزكية مرشح اخر لانتخابات عضوية المكتب التنفيذي للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، فان هذا الاجراء غير قانوني اذ لا يعقل ان تتم التزكيات بطريقة سرية بل ان الاصل هو اعلان واشهار التزكية مثلما حصل في المناسبات السابقة من كل مسؤول رغب في تقديم الترشح او الحصول على تزكية".