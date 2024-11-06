وزارة النقل تعلن عن إعفاء عدد من المسؤولين بمجمع الخطوط التونسيّة

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أعلنت وزارة النقل، الإربعاء، عن إعفاء عدد من المسؤولين بمجمع الخطوط التونسيّة تبعا للأحداث الأخيرة المتعلّقة بالإضطرابات، التي شهدتها رحلات الشركة من 1 إلى 5 نوفمبر 2024، والناجمة عن أضرار مادية لحقت عدد من طائرات الشركة.



وشملت الإعفاءات، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل، كل من المدير العام للخطوط التونسية الفنية والمدير العام للشركة التونسية للتموين والمكلّفة بالكتابة العامة للخطوط التونسيّة والمكلّف بالإدارة المركزية لإسناد المنتوج.





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وتمّ في السياق ذاته، تغيير المكلّف بالإدارة العامّة للخطوط التونسية واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة إزاء المتسببين في التجاوزات الحاصلة وإحالة الملف على الجهات القضائية المختصّة.



وأوضحت الوزارة، أنّ الإعفاءات جاءت جرّاء "التصرّفات اللامسؤولة واستهتار كلّي بالمرفق العام وبممتلكات هذه المؤسسة الوطنية وبحق التنقل في ظروف آمنة ومريحة، وعلى خلفية ما سجّله وزير النّقل، رشيد عامري، من إخلالات جسيمة خلال زياراته المتتالية إلى مطار تونس قرطاج، آخرها كان ليل، السبت 2 نوفمبر 2024".