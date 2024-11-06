زغوان: إنجاز أكثر من 2000 عملية تقصّي مبكر لسرطان الثدي ضمن برنامج اكتوبر الوردي (ديوان الأسرة والعمران البشري)

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في إطار برنامج أكتوبر الوردي، نفّذت مصالح الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بزغوان أكثر من 2000 عملية تقصي مبكر لسرطان الثدي شملت الفتيات والنساء بالوسط الصناعي والصحي والفلاحي والمدرسي إلى جانب الفضاءات العامة.





وأوضح المدير الجهوي للديوان، محسن حسان، في تصريح لوكالة "وات" أن عمليات التقصي شملت 80 بالمائة من النساء بالقطاع الصناعي، وأغلب النساء العاملات في القطاع الفلاحي، كما تم تنظيم قافلة صحية للتقصي المبكر بمعتمدية الناظور انتفعت بخدماتها حوالي 170 امرأة.



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وكشف أنّ كافة هذه التدخلات أسفرت عن الاشتباه في 60 حالة في إصابة بسرطان الثدي، تم توجيه 40 حالة منها إلى مركز الصحة الإنجابية بأريانة، و20 إلى القطاع الصحي الخاص بالجهة، للقيام بعمليات الكشف الدقيق بواسطة تقنية "الماموغرافيي"، والتي أكّدت إصابة 5 نساء بسرطان الثدي، واللّاتي يخضعن حاليا للعلاج، فيما ستخضع بعض حالات أخرى إلى عمليات مراقبة طبية دورية.

وذكر أنّه في إطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، عبّر عدد من أصحاب المؤسسات الصناعية بالجهة عن استعدادهم للمساهمة في الحد من مخاطر مرض السرطان، وذلك عبر اقتناء تجهيزات وآلات طبية ذات مواصفات فنية عالية، ووضعها على ذمة الديوان ومصالح الصحة عموما.