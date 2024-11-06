سيدي بوزيد: الاعلان عن طلب العروض الخاص بالجزء الأول من أشغال مشروع مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13 مع موفى السنة الحالية

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من المنتظر ان يتم، مع موفى السنة الجارية، الإعلان عن طلب العروض الخاص بالجزء الأول من مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين لسودة والقصرين، على ان يقع السنة القادمة، الإعلان عن طلب العروض الخاص بالجزء الثاني من هذه الطريق، والذي يربط بين لسودة وصفاقس، وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسيدي بوزيد سامي الحمروني.

وبين الحمروني في تصريح لصحفي "وات" ان هذا المشروع، الذي يتضمن أيضا انجاز 5ر33 كلم من المسالك الريفية، التي تربط بين هذه الطريق ومناطق الإنتاج، وأيضا 2 كلم تربط بينها وسوق الإنتاج الكبرى بأم العظام، يموله البنك الدولي، وهو يندرج في إطار سلسلة المشاريع التي تنفذها الإدارة الجهوية للتجهيز في مجال شبكة المواصلات، بهدف ربط مختلف المناطق عموديا وأفقيا بالولايات المجاورة، وإعطاء نسق جديد للتنمية انطلاقا من المحلية إلى الجهوية إلى الإقليم إلى المستوى الوطني في إطار التقسيم الإداري الجديد للبلاد.

وبين المدير الجهوي، ان من شأن هذا المشروع أن يساهم في تجاوز العديد من العوائق التنموية وعلى رأسها عدم وجود بنية تحتية خاصة، وان عددا من العناصر الأخرى سترافقه وهي ايضا ممولة من البنك الدولي، على غرار مشروع الأروقة الاقتصادية، وشبكة طرقات إضافية تربط بالطريق الوطنية عدد 13، ومجموعة من القروض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتصبة بالقرب من هذه الطريق.