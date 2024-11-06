الاتحاد الدولي لكرة القدم يطلق مشروعا لتطوير تكنولوجيا كرة القدم

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إنشاء مركز معني بتكنولوجيا كرة القدم وذلك من خلال مشروع بالتعاون مع شركة عالمية مختصة في مجال الرياضة لاستكشاف وتطوير التقنيات الناشئة في اللعبة مع التركيز على توليد خوارزميات لكشف الحالات التي تحدث على أرضية الملعب بهدف التشجيع على اتخاذ القرارات المثلى.



وبالإضافة إلى الجمع الآلي لبيانات الأحداث الجارية على الملعب، سيشمل المشروع تطوير التكنولوجيا الآلية لرصد حالات التسلل والتي تزود حكام المباريات بمعلومات متسقة ودقيقة على الفور ما يساعدهم على تسريع عملية اتخاذ القرارات بشأن الحوادث المتعلقة بالتسلل علما أن هذه التقنية وغيرها من التطورات المستقبلية التي تهدف إلى تحسين فعالية ونجاعة العمليات التي تنطوي عليها المباريات ستكون متاحة لعائلة كرة القدم برمتها.





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يذكر أن الفيفا تسعى منذ عام 2017 الى تحسين استخدام تكنولوجيا كرة القدم في عدد من بطولات الاتحاد الدولي بغية تحسين العمليات التي تنطوي عليها كرة القدم وتعزيز مستوى النزاهة والإنصاف في اللعبة الأكثر شعبية في العالم علما أن استكشاف التكنولوجيا القائمة والناشئة للتأثير بشكل إيجابي على الرياضة يعد من الأهداف الرئيسية التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن أهدافه الإستراتيجية للعبة العالمية 2023-2027.