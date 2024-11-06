بنزرت: ورشة عمل لضبط الخطوط المرجعية لإنجاز محطة متعددة الوسائط للنقل البري بالمدينة

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إحتضنت ولاية بنزرت، اليوم الاربعاء، ورشة عمل جهوية تناولت ضبط الخطوط المرجعية لإنجاز محطة متعددة الوسائط للنقل البري بمدينة بنزرت، وذلك بإشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب وبحضور الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد.



وتم خلال الورشة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للنقل انور الدريدي صحفي "وات"، دعوة كافة الهياكل والمصالح المعنية (ادارية وفنية وامنية وابضا منظماتية)، للتحاور بشان إعداد العناصر المرجعية لإنجاز دراسة مشروع إحداث محطة متعددة الوسائط للنقل البري بمدينة بنزرت، بمواصفات عالية.





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وبين المصدر ذاته، ان هذا المشروع، يندرج في إطار برنامج ولاية بنزرت لتجسيم الخطة الوطنية للتنقلات الحضرية، وتنجزه وزارة النقل بالتنسيق مع البنك الدولي، الذي سيتولى إجراء الدراسة بواسطة خبراء معتمدين من تونس ومن الخارج، وذلك بداية من شهر نوفمبر الجاري وعلى مدى 4 أشهر.

واضاف ان هذه الدراسة، ستساهم في دعم وتثمين منظومة النقل البري بالجهة ومساندة جهود الدولة في تطوير البنية التحتية واللوجستية للنقل، وذلك في إطار خطة إستراتيجية متكاملة العناصر والاهداف، خاصة وان هذه المحطة ستجمع مختلف وسائل النقل المنتظم وغير المنتظم.

يذكر ان جميع الحاضرين، اكدوا على اهمية تدقيق المعطيات والاحصائيات المتعلقة بمختلف وسائل النقل العمومي المنتظم للأشخاص وغير المنتظم، لضمان نجاح المشروع والتعجيل بانطلاقه.