الحكومة تمدد في الاجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال لنشاط مؤسسات التمويل الصغير الى موفي سنة 2025

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اقرت الحكومة التمديد، مجددا، في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير الى موفى شهر ديسمبر 2025.





ويأتي هذا التمديد، الصادر على شكل امر بالرائد الرسمي عدد 134 لسنة 2024 ، بعد تنقيحات سابقة ادخلت على الفصل 58 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 والذي ينص على تطبيق القرار في غضون سنة من نشر المرسوم بالرائد الرسمي .



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ولجأت الحكومة الى تمديد الأجل الأول سنة 2014 مما اتاح لجمعيات القروض الصغيرة الاستجابة الى مقتضيات المرسوم بحلول 31 ديسمبر 2017.





وأقدمت الحكومة على تمديد الاجل بعد مصادقة مجلس الوزارء المنعقد يوم 4 افريل 2024 على مشروع امر أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 المتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 .



وكانت وزيرة المالية سهام نمصية، قالت امام جلسة عامة عقدها البرلمان يوم 29 اكتوبر 2024، في اجابتها على اسئلة النواب بشان تاخر رصد التمويلات للجمعيات التنموية الى ان الامر المتعلق بهذه الجمعيات هو حاليا بصدد الامضاء والنشر.