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الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن استئناف نقل المسافرين بين محطتي المتلوي والرديف

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Bookmark article    Publié le Mercredi 06 Novembre 2024 - 10:27 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، الاربعاء، عن استئناف نشاط قطارات نقل المسافرين بين محطتي المتلوي والرديف (ولاية قفصة).

واشارت الشركة في بلاغ لها ان أول قطار مبرمج، اليوم الإربعاء ، من محطة المتلوي في اتجاه محطة الرديف سينطلق على الساعة 18 و45 دقيقة.

...

واضافت ان انطلاق اول قطار من محطة الرديف في اتجاه محطة المتلوي سيكون غدا الخميس على الساعة الخامسة و 30 دقيقة.

وكانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، اعلنت يوم 29 أكتوبر 2024 عن انطلاق المرحلة التجريبية لاستئناف نشاط نقل الفسفاط عبر السكة انطلاقا من محطة الرديف، بعد توقف منذ اكتوبر 2017


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