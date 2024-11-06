الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن استئناف نقل المسافرين بين محطتي المتلوي والرديف

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أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، الاربعاء، عن استئناف نشاط قطارات نقل المسافرين بين محطتي المتلوي والرديف (ولاية قفصة).



واشارت الشركة في بلاغ لها ان أول قطار مبرمج، اليوم الإربعاء ، من محطة المتلوي في اتجاه محطة الرديف سينطلق على الساعة 18 و45 دقيقة.





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واضافت ان انطلاق اول قطار من محطة الرديف في اتجاه محطة المتلوي سيكون غدا الخميس على الساعة الخامسة و 30 دقيقة.



وكانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، اعلنت يوم 29 أكتوبر 2024 عن انطلاق المرحلة التجريبية لاستئناف نشاط نقل الفسفاط عبر السكة انطلاقا من محطة الرديف، بعد توقف منذ اكتوبر 2017