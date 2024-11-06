البطولة الختامية للاعبات التنس المحترفات : تأهل الأمريكية غوف للمربع الذهبي

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تأهلت الأمريكية كوكو غوف إلى المربع الذهبي للبطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات في الرياض بتغلبها امس الثلاثاء على البولونية إيغا شفيونتيك.



واحتاجت غوف إلى ساعة واحدة و48 دقيقة لتفوز بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-3 و6-4 في الجولة الثانية, محققة انتصارها الثاني على شفيونتيك المصنفة الثانية عالميا خلال 13 مواجهة مباشرة بينهما.

وبفوزها، حجزت الأمريكية مقعدها في المربع الذهبي وستتحدد هوية صاحبة الصدارة في المجموعة البرتقالية ووصيفتها عبر الجولة الثالثة الأخيرة غدا الخميس.



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من جانبها، فازت التشيكية بربورا كريتشيكوفا المصنفة الثامنة للبطولة على الأمريكية جيسيكا بيغولا السادسة بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3 لتنعش آمالها في التأهل إلى المربع الذهبي.

وتشارك كريتشيكوفا في البطولة الختامية للمرة الثانية في منافسات الفردي بعد أن شاركت في نسخة 2021.

وتخوض اللاعبة التشيكية مباراتها الأخيرة بدور المجموعات أمام غوف بعد أن التقيتا مرة واحدة من قبل في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2021 حيث فازت كريتشيكوفا في طريقها لحصد فوزها الأول في بطولات "الغراند سلام" الأربع الكبرى.