تطاوين : اختتام التظاهرة الرياضية للطيران الشراعي بدون محرك والطيران الورقي بمنطقة قرماسة

وقال عبد اللطيف السبوعي معتمد غمراسن في تصريح لصحفي "وات" إن التظاهرة التي أشرف على انطلاقها والي الجهة ونظمتها الجامعة التونسية للرياضات الجوية والأنشطة التابعة تأتي ضمن سلسلة من النشاطات الرياضية الأخرى المزمع تنظيمها تباعا بمنطقة غمراسن، لخلق حيوية وحركية خاصة سياحيا بما يسمح بتعريف المنطقة أكثر.وأضاف أن البداية انطلقت بالطائرات الشراعية دون محرك والورقية، لتشمل فيما بعد خلال الأشهر القادمة حوالي 5 تظاهرات في شكل "رالي للطائرات جد خفيفة" سيشارك فيها العديد من المشاركين من كافة انحاء العالم، وستشمل التظاهرة الأولى مشاركة حوالي 8 طائرات ثم ستشارك 20 طائرة أخرى خلال التظاهرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.

وأوضح السبوعي، إن الجامعة التونسية للرياضات الجوية والأنشطة التابعة كانت قد أعلنت خلال التظاهرة عن تأسيس أول ناد تابع لها في جهة تطاوين تحت اسم "جمعية تطاوين للرياضات الجوية والأنشطة التابعة" بهدف تشجيع وترغيب الشباب والناشئة على ممارسة رياضة الطائرات الشراعية والورقية لما تلاقيه من اهتمام بالغ لدى نسبة كبيرة من المواطنين، إضافة إلى الموقع الإستراتيجي الذي تمتاز به الجهة وخاصة في منطقة غمراسن التي تسمح بعيش تجربة فريدة في التحليق بين الجبال.وأشار في السياق نفسه أن مثل هذه التظاهرات من شأنها أن تمثل رافدا تنمويا سياحيا مهما خاصة وأن المنطقة تعتبر من المزارات السياحية المهمة، إضافة إلى مشاركة رياضيين من دول خارج تونس خلال التظاهرات اللاحقة بما يسمح بالتعريف بالمنطقة وتصدير أهميتها السياحية خارج تونس.وشهدت التظاهرة حضورا مكثفا للأهالي على امتداد 3 ايام شارك خلالها العديد من الرياضيين من 4 جمعيات وهي جمعية تطاوين للرياضات الميكانيكية وجمعية اركو للطيران والجمعية الرياضية للقفز بالمضلات والانشطة التابعة ببنزت وجمعية حسي الجربي جرجيس.