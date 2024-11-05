الكاف: انطلاق موسم البذر وسط استبشار الفلاحين بالتسهيلات الجديدة في إسناد القروض (رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة)

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انطلق خلال الأسبوع الجاري موسم البذر للزراعات الكبرى بولاية الكاف وسط تفاؤل الفلاحين بالتسهيلات التي وضعتها مؤسسات التمويل لتمكينهم من الحصول على قروض موسمية في آجال وجيزة، وفق ما أفاد به، اليوم، الثلاثاء، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، منير لعبيدي.



وأكّد لعبيدي، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الموسم عرف هذه السنة تحسّنا في تعامل البنوك المموّلة للموسم الفلاحي الجديد بمعالجتها السريعة للملفات، وتقديم القروض بأكثر مرونة خاصة بالنسبة لكل من البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي، على حد تعبيره.

ودعا الحكومة الى الاسراع بنشر قائمة المناطق المجاحة بالرائد الرسمي، علما أنّه تمت الموافقة عليها خلال مجلس الوزراء مؤخرا، معتبرا أن عملية النشر ستمكن الفلاحين من الحصول على قروض جديدة، وجدولة الديون القديمة، ومن الحصول على التعويضات عن طريق صندوق الجوائح.



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وفي حديثه عن مستلزمات الموسم، لاحظ لعبيدي أنه رغم حصول الجهة على كميات من البذور، تم تسجيل تذبذب في تزويد الفلاحين بالبذور الممتازة وخاصة بالنسبة للشعير بما يستوجب، حسب رأيه، الإسراع في تفادي النقص المسجل في هذا المجال، وتمكين الفلاحين من اقتناء حاجياتهم من البذور في اقرب الآجال حرصا على انجاز الموسم بالكامل سيما في ظل الظروف المناخية الملائمة حاليا، وفق تقديره.

وتجدر الإشارة إلى أنه تمت هذه السنة بولاية الكاف برمجة إنجاز أكثر من 200 الف هكتار من الحبوب، أغلبها من الشعير والقمح الصلب والقمح الليّن منها حوالي 5000 هكتار من الحبوب المروية.