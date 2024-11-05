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إحباط عمليّة تهريب حوالي 268 ألف قرص مخدّر بالمنطقة الحدوديّة العازلة بتطاوين (وزارة الدفاع)

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Bookmark article    Publié le Mardi 05 Novembre 2024 - 16:59 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تمكنت التشكيلات العسكريّة العاملة بالمنطقة الحدوديّة العازلة بولاية تطاوين، ليلة أول أمس الأحد (3 نوفمبر الجاري)، من إحباط عمليّة تهريب حوالي 268 ألف قرص مخدّر نوع " بريغابالان 300 مغ" “PREGABALIN 300mg”، في إطار مجابهة ظاهرة التهريب بالمنطقة، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة في بلاغها، أنه تمّ إعلام النيابة العسكريّة بالمحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بصفاقس، التي تعهّدت بالموضوع وأذنت بتأمين الأقراص المخدّرة لدى الوحدات العسكريّة على ذمّة القضاء العسكري، إلى حين استكمال ترتيب عمليّة إحالتها على المصالح المركزيّة للديوانة بعد التنسيق مع السلطات الأمنيّة مرجع النظر.


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