المساحات المبرمجة للحبوب في ولايات الشمال والوسط والجنوب تتطور خلال موسم 2024-2025 -وزارة الفلاحة

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تطورت المساحات المبرمجة لزراعة الحبوب في الموسم 2024 - 2025 لتبلغ 856 ألف هكتار في ولايات الشمال، مقابل 812 ألف هكتار في الموسم الفارط، وفق ما أكدته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خلال ندوة صحفية، عقدتها الثلاثاء.





وأشارت الوزارة، خلال هذه الندوة الدورية المخصصة لعرض أهم مؤشرات القطاع، الى أن المساحات المبرمجة للحبوب توسعت، أيضا، في ولايات الوسط والجنوب لتمر من 160 ألف هكتار في الموسم الفارط إلى 317 ألف هكتار في الموسم الحالي 2024 - 2025.



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وبلغت المساحة المبرمجة للقمح الصلب 606 ألف هكتار و40 ألف هك للقمح الليّن و517 ألف هكتار للشعير و10 آلاف هكتار للتريتيكال.



ومن المبرمج أن تصل المساحة الجملية للحبوب المروية لهذا الموسم 80 ألف هكتار. علما أن عملية البذر تقدمت بنسبة 40 بالمائة.



وأكّد ممثل وزارة الفلاحة، محمد علي بن رمضان، خلال الندوة، الترفيع في كمية البذور المبرمج توفيرها لموسم 2024-2025 لتبلغ 302 ألف قنطار، مقابل 210 ألف قنطار، في الموسم الفارط.



وتعتزم الوزارة توفير 238 ألف قنطار من بذور القمح الصلب و19 ألف قنطار من بذور القمح اللين و5 آلاف قنطار من بذور الشعير.



في ما يتعلق بالأسمدة، لفتت الوزارة إلى الانطلاق في توريد ما لا يقل عن 70 ألف طن من "الأمونيتر" الزراعي، مع تعهد المجمع الكيميائي التونسي بانتاج 150 ألف طن بمصنع الأمونيتر بقابس خلال موسم توزيع الأسمدة 2024 - 2025.



وارتفعت كمية الأسمدة المبرمجة لهذا الموسم (من "أمونيتر" و "دأب" و"سوبر 45") إلى 370 ألف طن مقابل 300 ألف طن منجزة في الموسم الفارط، بينما لم توفر الوزارة سوى 76 ألف طن من هذه الأسمدة.



وبرمجت الوزارة زراعة الأعلاف الخريفية لموسم 2024 - 2025 على مساحة 298 ألف هكتار منها 6ر42 الف هكتار أعلاف سقوية و769 هكتار أعلاف مروية بالمياه المستعملة المعالجة.



وستتوزع المساحات المبرمجة للأعلاف الى "القرط" بحوالي 3ر181 ألف هكتار و"السيلاج" بنحو 14 ألف هكتار وأعلاف خضراء بحوالي 67 ألف هكتار وبذور علفية بمساحة 8ر35 ألف هكتار.