تونس تحتضن تمرينا دوليا لدعم الإستجابة من مخاطر الزلازل من 10 إلى 15 نوفمبر الجاري

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ينظم الديوان الوطني للحماية المدنية، خلال الفترة الممتدّة من 10 إلى 15 نوفمبر الجاري، التمرين الدولي "TERE 2024" لدعم الإستجابة من مخاطر الزلازل بتونس، بالإشتراك مع الهيئة الدولية الإستشارية للبحث والإنقاذ "INSARAG"، وتحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "United Nations OCHA".



ويحتضن المركز الوطني للدراسات والتكوين في المخاطر والكوارث بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية بجبل جلود هذا التمرين التطبيقي، بمشاركة ممثلين عن فرق مصنفة في البحث والإنقاذ وخبراء أمميين من 18 دولة أجنبية، وفق بلاغ نشره اليوم الثلاثاء المتحدّث باسم الحماية المدنية.





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ويهدف التمرين، الى الرفع من جاهزية الوحدات الميدانية وتطوير آليات الاستجابة والتواصل مع الدول، وفقا لمعايير الهيئة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ، علما وأن فرقا من الحماية المدنية التونسية كانت قد شاركت مع دول أخرى، في أعمال البحث والإنقاذ إثر الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا سنة 2023 ، وكانت مشاركتها بوابة لإحتضان هذا التمرين الأول من نوعه في تونس.