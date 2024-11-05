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الاطار الفني للمنتخب التونسي يعود الحارس معز حسن

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Bookmark article    Publié le Mardi 05 Novembre 2024 - 15:43 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أدى كامل أعضاء الاطار الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم بقيادة الناخب قيس اليعقوبي زيارة إلى حارس مرمى النادي الافريقي والمنتخب معز حسن وذلك للاطمئنان على حالته الصحية بعد الاصابة التي تعرض لها يوم السبت الماضي.

وكان الحارس معز حسن قد تعرض السبت الماضي الى اصابة بكسر في ساقه اليسرى خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه وضيفه الاتحاد المنستيري بملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى مما استوجب تدخلا جراحيا عاجلا.
وحسب رئيس اللجنة الطبية للنادي الافريقي الدكتور محسن الطرابلسي الذي اشرف على العملية الجراحية، فان فترة ابتعاد معز حسن عن الملاعب ستتراوح بين 6 و8 اشهر ما يعني نهاية موسمه الرياضي.


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