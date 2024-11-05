افتتاح التمرين البحري متعدد الأطراف الذي تحتضنه تونس من 4 إلى 15 نوفمبر الحالي

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جرى صباح اليوم الثلاثاء بنادي الضباط بحلق الوادي الإعلان عن الافتتاح الرسمي للنسخة 19 من التمرين البحري المشترك متعدد الاطراف "فونيكس إكسبريس 24" (PHOENIX EXPRESS 24)، الذي تحتضنه تونس من 4 الى 15 نوفمبر الحالي بالتعاون مع القيادة الأمريكيّة بإفريقيا.



ويشارك في هدا التمرين، وفق ما ذكره العميد بالبحرية نور الدين شقرون كاهية رئيس أركان جيش البحر المكلف بالعمليات خلال حفل الافتتاح، حوالي 1100 مشارك وملاحظ يمثلون 12 دولة، وهي الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا والسنغال وتركيا وإيطاليا ومالطا وبلجيكا وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكيّة، إضافة إلى تونس البلد المستضيف.





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وأضاف أن التمرين يمثل إطارا مناسبا لتبادل التجارب والاطلاع على الممارسات الفضلى في المجال العملياتي والاستفادة منها لبناء قدرات الجيوش وتعزيزها في مواجهة التحديات الراهنة والتهديدات المشتركة، وتدريب التشكيلات المشاركة على قيادة وتنفيد العمليات البحرية، فضلا عن خدمة البعدين الأمني والانساني من خلال "تعزيز أمن البحر الابيض المتوسط واستقراره".



وقال إن المطلوب اليوم تقديم الإضافة النوعية المطلوبة من حيث تطوير مناهج التخطيط المشترك ودعم آليات التنسيق والارتقاء بنجاعة طرق التدخل العملياتي بالبحر سواء في إطار التصدي للأعمال غير المشروعة أو في سبيل البحث وإنقاد المكروبين بالبحر.



من جهته، ذكر العميد نجيب بن سعد، آمر التمرين، في تصريح صحفي على هامش حفل الافتتاح، أن هذه النسخة التي يستضيفها جيش البحر ستشهد مشاركة 9 بواخر عسكرية في التمرين، بهدف تعزيز ودعم التعاون والتنسيق بين الطواقم البحرية وتدريب الأفراد على التنسيق وتبادل المعلومات الحينية للتصدّي للأعمال غير المشروعة في البحر، ولكلّ أشكال التهديدات والجريمة المنظمة على غرار الهجرة غير النظامية ومقاومة تهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر.



كما سيتم في إطار هذا التمرين، وفق المتحدث، تنظيم دروس نظرية وورشات عمل تطبيقية لفائدة المشاركين في عدّة مجالات بحرية، على غرار زيارة وتفتيش السفن وتقنيات الغوص والاستعلامات البحريّة ومقاومة الأسلحة البيولوجيّة والكيميائيّة والإسناد الصحّي والمساعفة والقوانين المنظمة للأنشطة البحريّة.