محققون ماليون يفتشون مكاتب رابطة البطولة الفرنسية لكرة القدم

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ذكرت صحيفة ليكيب الرياضية اليوم الثلاثاء أن محققين ماليين يجرون عمليات تفتيش في مكاتب رابطة البطولة الفرنسية للمحترفين لكرة القدم.

وذكرت صحيفة ليكيب أن عملية التفتيش كانت جزءا من تحقيق في صفقة أبرمتها رابطة البطولة الفرنسية للمحترفين وشركة (سي.في.سي) كابيتال بارتنرز عام 2022.

واستحوذت (سي.في.سي) كابيتال بارتنرز على حصة 13 بالمائة بقيمة 1.5 مليار يورو في شركة حقوق البث لوسائل الإعلام التي أسستها رابطة البطولة الفرنسية للمحترفين مؤخرا.

وفي الأسبوع الماضي، أشار تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي إلى "وقوع أخطاء في الأعوام الأخيرة في إدارة كرة القدم الفرنسية الاحترافية".



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وقال ميشيل سافان الذي ترأس تقرير مجلس الشيوخ "بينما لا يزال يتعين إثبات المنفعة على المدى الطويل لصفقة (سي.في.سي) بالنسبة للأندية، بالنظر للعائد الذي سيتم دفعه مدى الحياة، فإن فائدتها لإدارة رابطة البطولة الفرنسية لكرة القدم واضحة وفورية ودون أي اعتبار مستقبلي".