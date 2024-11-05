Babnet

محققون ماليون يفتشون مكاتب رابطة البطولة الفرنسية لكرة القدم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/672a098e5e0b64.26250054_ifkqehmglpnoj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 05 Novembre 2024 - 13:32 قراءة: 0 د, 40 ث
      
ذكرت صحيفة ليكيب الرياضية اليوم الثلاثاء أن محققين ماليين يجرون عمليات تفتيش في مكاتب رابطة البطولة الفرنسية للمحترفين لكرة القدم.
وذكرت صحيفة ليكيب أن عملية التفتيش كانت جزءا من تحقيق في صفقة أبرمتها رابطة البطولة الفرنسية للمحترفين وشركة (سي.في.سي) كابيتال بارتنرز عام 2022.
واستحوذت (سي.في.سي) كابيتال بارتنرز على حصة 13 بالمائة بقيمة 1.5 مليار يورو في شركة حقوق البث لوسائل الإعلام التي أسستها رابطة البطولة الفرنسية للمحترفين مؤخرا.
وفي الأسبوع الماضي، أشار تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي إلى "وقوع أخطاء في الأعوام الأخيرة في إدارة كرة القدم الفرنسية الاحترافية".
...

وقال ميشيل سافان الذي ترأس تقرير مجلس الشيوخ "بينما لا يزال يتعين إثبات المنفعة على المدى الطويل لصفقة (سي.في.سي) بالنسبة للأندية، بالنظر للعائد الذي سيتم دفعه مدى الحياة، فإن فائدتها لإدارة رابطة البطولة الفرنسية لكرة القدم واضحة وفورية ودون أي اعتبار مستقبلي".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296932


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*