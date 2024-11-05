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زغوان: تخصيص اعتماد إضافي بقيمة مليوني دينار لاستئناف أشغال مشروع توسعة المستشفى الجهوي بزغوان (مدير المستشفى)

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Bookmark article    Publié le Mardi 05 Novembre 2024 - 15:08 قراءة: 0 د, 40 ث
      
خصصت وزارة الصحة اعتمادا إضافيا بقيمة مليوني دينار لاستئناف الأشغال المتعلقة بتوسعة المستشفى الجهوي بزغوان، والتي توقفت منذ سنة 2022 عند نسبة أنجاز بلغت 70 بالمائة، بسبب تخلي المقاولة المكلفة بإنجاز هذا المشروع.
وأفاد مدير المستشفى نجيب غرس الله لصحفي "وات"، أن الاعتماد الإضافي فرضه ارتفاع أسعار المواد خلال فترة التوقف، واضاف أن الكلفة الأصلية للمشروع كانت في حدود 3ر5 مليون دينار، لترتفع إلى 3ر7 مليون دينار، لافتا إلى أنه تم تسليم المشروع إلى المقاولة الجديدة للانطلاق في الأشغال خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف مدير المستشفى، أن المشروع يتضمن في قسطه الأول، تهيئة 7 أقسام طبية منها قسم الجراحة، ومخبر التشريح وعلم الخلايا، وقسم الأمراض الصدرية، وأمراض الكبد والجهاز الهضمي، ويتعلق القسط الثاني بتركيز تجهيزات السوائل الطبية، مؤكدا أن هذا المشروع سيساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وسرعة إنجازها ويوفر ظروف علاج مريحة للمرضى.


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