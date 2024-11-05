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بنزرت: المصادقة على تنقيح ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2024

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Bookmark article    Publié le Mardi 05 Novembre 2024 - 12:57 قراءة: 0 د, 35 ث
      
صادقت اللجنة الإدارية المكلفة بتسيير شؤون ولاية بنزرت، في دورتها الملتئمة اليوم الثلاثاء، بإشراف والي الجهة سالم بن يعقوب، على مشروع تنقيح ميزانية المجلس الجهوي للسنة الجارية 2024 .

وتبلغ إجمالي الميزانية المالية المصادق عليها بالمناسبة 50,3 مليون دينار تعهدا وما يقارب 28,7 مليون دينار دفعا، ستوجه وفق اللجنة الإدارية للمجلس الجهوي، لتمويل وإنجاز المشاريع العمومية المبرمجة والمتواصلة بمختلف مناطق الولاية سواء منها المتعلقة بمزيد تعزيز البنية الاساسية او التجهيزات الجماعية وبقية المرافق والخدمات الموجهة للمواطنين .

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كما صادقت اللجنة في ذات الإطار، على تنقيح قانون الإطار الخاص بالمجلس، بما سيمكّن من مزيد تأمين إستمرارية سير المصالح الجهوية والمحلية والرفع من آدائها العام، ضمانا لاحقية اعوان وموظفي المجلس في التدرج في مسارهم المهني على غرار بقية زملائهم.


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