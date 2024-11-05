باردو : شارعي 2 مارس والأنهج المتفرعة عنه بحي البريد والاستقلال والأنهج المتفرعة عنه بباردو تسجل انقطاعا في ماء الشرب بدءا من س 14 اليوم الثلاثاء

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يسجل شارع 2 مارس والأنهج المتفرعة عنه بحيّ البريد، وكذلك بشارع الاستقلال والأنهج المتفرعة عنه بباردو، بداية من الساعة الثانية بعد الزوال، اليوم الثلاثاء، انقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب، وفق ما افادت به الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.



واضحت الشركة في بلاغ لها، ان انقطاع الماء الصالح للشراب عن المناطق المذكورة آنفا، يعزى الى برمجتها تحويل مسار القناة الرئيسية لتوزيع المياه قطر 300 مم على مستوى ساحة باردو وذلك في إطار إتمام أشغال مشروع مدّ الخط الحديدي السريع - جزء "د" في اتجاه القبّاعة لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.

وينتظر وفق الشركة استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة الواحدة صباحا من يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 وذلك بعد إتمام الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع.



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