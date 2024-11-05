تونس تسجل ارتفاعا في حركة عبور المجال الجوي الى اكثر من 51 الف عملية مع موفى اكتوبر 2024

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سجّلت تونس، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024، ارتفاعا لحركة عبور المجال الجوّي، لتبلغ 51 الف و 310 عملية، اي بنسبة نمو بنحو 1ر16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.



وأعلن ديوان الطيران المدني والمطارات، في نشريته حول النقل الجوي اصدرها، الثلاثاء، ان المطارات التونسية المُستغلة من طرفه (اي باستثناء مطاري النفيضة والمنستير )، شهدت، خلال نفس الفترة من 2024، تطوّرا للحركة التجاريّة مقارنة بمثيلتها من السنة المنقضية.





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وبلغ العدد الجملي لحركة الطائرات، الى موفى اكتوبر من السنة الجارية، 67 الف و 729 رحلة بنسبة نموّ تقدّر بنسبة 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.



وتصدّر مطار تونس قرطاج الدولي القائمة بنحو 49 الف و 656 رحلة مسجلا نسبة تطوّر 9ر4 بالمائة في حين سجل مطار جربة جرجيس الدولي 14 الف و 769، اي بزيادة قدرها 9ر8 بالمائة .



وسجل مطار توزر نفطة الدولي 358 رحلة بارتفاع يعادل 5ر48 بالمائة في حين سجل مطار طبرقة عين دراهم الدولي، 157 رحلة بنسبة تطوّر 4 بالمائة، فيما بلغ عدد الرّحلات بمطار صفاقس طينة الدولي 785 2 رحلة، متراجعا بنسبة 5ر9 بالمائة، وفق المصدر ذاته.

