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الأمراض المهنية المصرح بها سنة 2023 تشهد تطورا بنسبة 25 بالمائة (إحصائيات رسمية)

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Bookmark article    Publié le Mardi 05 Novembre 2024 - 12:11 قراءة: 0 د, 31 ث
      
شهدت الأمراض المهنية المصرح بها خلال سنة 2023 ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة مقارنة بسنة 2022، حسب الإحصائيات العامة لحوادث الشغل والأمراض المهنية لسنة 2023.

وبلغ عدد التصاريح المتعلقة بالأمراض المهنية العام الماضي 3524 تصريحا، 43 بالمائة منها في قطاع صناعة الملابس، حسبما ورد من تصاريح على مراكز الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام).

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وتحتل الإعتلالات العظمية العضلية كالتهاب المفاصل وآلام الظهر والكسور وغيرها المرتبة الأولى بنسبة 90 بالمائة من جملة الأمراض المهنية المصرح بها، تليها مباشرة الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي والصمم المهني والأمراض الجلدية.

ولم يقع التصريح في سنة 2023 بالإصابة بفيروس "كوفيد-19" بعد أن كان يحتل المرتبة الثانية عامي 2021 و2022.


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