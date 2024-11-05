ارتفاع حوادث الشغل القاتلة المصرح بها في سنة 2023 إلى 120 حادثا قاتلا (إحصائيات رسمية)

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ارتفعت حوادث الشغل القاتلة المصرح بها في سنة 2023 إلى 120 حادثا قاتلا بزيادة بنسبة 17 بالمائة مقارنة بحوادث الشغل القاتلة المصرح بها في 2022، وفق الإحصائيات العامة لحوادث الشغل والأمراض المهنية لسنة 2023.



وبحسب الإحصاءات، التي نشرها الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) وتحصلت عليها (وات) يحتل قطاع البناء والأشغال العامة المركز الأول من عدد حوادث الشغل القاتلة بتسجيل 31 حادثا أي بنسبة 25 بالمائة من إجمالي حوادث الشغل القاتلة في 2023.





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وتعد حوادث السقوط من الأماكن المرتفعة أو سقوط أشياء صلبة أو التعرض للصعق الكهربائي أو الانحشار بين الآلات أو الحروق، أبرز أسباب الحوادث القاتلة في أماكن العمل المصرح بها، وفق ذات الإحصائيات.



من جهة أخرى، سجلت حوادث الشغل المصرح بها لدى مراكز الصندوق الوطني للتأمين على المرض في 2023 انخفاضا بنسبة 1.3 بالمائة مقارنة بعام 2022. وبلغ إجمالي حوادث الشغل العام الماضي 26.251 حادثا مقابل 26.594 حادثا سنة 2022.



ومثلت حوادث الشغل المسجلة في أماكن العمل حوالي 95 بالمائة من إجمالي حوادث الشغل المصرح بها في سنة 2023، في المقابل شكلت حوادث السير ذات الصبغة المهنية 5 بالمائة من المجموع العام لحوادث الشغل العام الماضي.



وقد تم التصريح بأكثر من 80 بالمائة من حوادث الشغل في 8 ولايات من أصل 24 ولاية، وهي ولايات صفاقس، بن عروس، سوسة، المنستير، نابل، تونس، بنزرت، وقابس.



وتحتل قطاعات البناء والأشغال العامة، وصناعة الملابس، والصناعات الغذائية، والصناعات الميكانيكية، والصناعات الكهربائية، المراتب الخمس الأولى من حيث توزيع عدد حوادث الشغل حسب القطاعات الاقتصادية.