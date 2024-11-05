سليانة: وفاة شخص بعد أن أضرم النار في جسده

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توفي صباح اليوم الثلاثاء، شاب (يرجح ان يكون في العقد الثالث من العمر)، بعد أن أضرم النار في جسده، بالقرب من جبل المرقب في حدود عمادة حمام بياضة من معتمدية الكريب (ولاية سليانة) ومعتمدية بوسالم (ولاية جندوبة)، وفق رئيس فرقة الحماية المدنية بالكريب الرائد خميس الغزواني



وأضاف الغزواني في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الشاب تأثر بحروقه وتوفي على عين المكان، ورجح ان يكون في العقد الثالث من عمره وأصيل معتمدية بوسالم، مشيرا الى ان ملامح وجهه غير واضحة بسبب الحروق.

وذكر الغزواني انه تم تسليم الجثة لوحدات الحرس الوطني ببوسالم، في انتظار حضور ممثل النيابة العمومية بجندوبة.



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وكشف في سياق متصل، أن فرقة الحماية المدنية بالكريب، تمكنت بالتعاون مع فرقة الحماية المدنية ببوسالم، من السيطرة على حريق نشب جراء الحادثة بجبل المرقب وأتلف مايقارب 200 متر مربع من الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء.

من جهتها، أفادت مصادر من الحرس الوطني أنه تم العثور على قارورة وقود وولاعة بالقرب من مكان الحادثة، ولاتزال الأسباب وهوية الهالك مجهولة.