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بن عروس : القبض على مروعي المواطنين بالسرقات والنهب

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Bookmark article    Publié le Mardi 05 Novembre 2024 - 11:47 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تمكن اول أمس أعوان الحرس الوطني بمنطقة بنعروس واعوان الإدارة العامة لوحدات التدخل بإقليم بنعروس، من إماطة اللثام عن عمليات سرقة ونهب من داخل منازل جدت خلال يومي 30 أكتوبر و02 نوفمبر 2024 .
وقد تم القبض على شخصين ضالعين في هذه العملية، أحدهما محل تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام .

وبعد التنسيق مع النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بهما على ذمة التحقيق بتهمة السرقة من داخل محلات سكنى.


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