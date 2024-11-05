رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من ولي العهد السعودي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6729c1bbb7f996.45005268_qmfeoipglhnjk.jpg width=100 align=left border=0>

تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الاثنين، مكالمة هاتفية من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جدّد له خلالها التهاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.



وكانت هذه المكالمة مناسبة للتأكيد على الإرادة المشتركة لمزيد دعم روابط الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين،حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

