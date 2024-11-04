اختيار ثمانية مشاريع للمشاركة في هاكاتون لتقديم حلول مبتكرة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة من 6 الى 8 نوفمبر 2024

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أعلنت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات التابعة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عن اختيار ثمانية مشاريع للمشاركة في هاكاتون "Handitech Sud" المتعلّق بالحلول المبتكرة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.



ويتمثل الهاكاتون في إقامة مسابقة لمدّة ثلاثة أيّام تستهدف أصحاب المشاريع المبتكرة (طلبة وباحثين وخبراء ومهنيين ورجال أعمال)، الملتزمين مجتمعيا من منطقتي تطاوين ومدنين.





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وسينتظم الهاكاتون من 6 إلى 8 نوفمبر 2024 في جزيرة جربة وسيمنح المرشحين المختارين الفرصة لتقديم مبادرات تعزز إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة.



وبالإضافة إلى الجوائز، التّي سيتم منحها للمشاريع الفائزة، سيستفيد المشاركون من مرافقة ملائمة لاحتياجاتهم والتشبيك في ما بينهم.



"Handitech Sud" هي مبادرة للشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات من خلال محاضنها في تطاوين ومدنين وهي تحظى بدعم برنامج "Innov'i - EU4Innovation"، الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه "إيكسبرتيز فرنسا".



ويهدف البرنامج إلى تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال والتجديد وهيكلته وتثمينه في تونس.