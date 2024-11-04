وزير الشباب والرياضة يلتقي في المنامة نظيرته البحرينية

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إلتقى وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، اليوم الاثنين ، بالمنامة، نظيرته البحرينية روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب في دولة البحرين ، وذلك بمناسبة مشاركته في حفل إطلاق الشبكة العالمية الداعمة لتنافسية الشباب "شبكة الأمل" .



و نقل وزير الشباب والرياضة وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على شبكة التواصل الاجتماعي تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين ، وناقش الوزيران خلال الجلسة سبل تعزيز التعاون الشبابي والرياضي بين البلدين. وتمّ التطرّق الى أهمية استئناف عقد أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة التونسية البحرينية بالمنامة، باعتبارها إحدى أهم آليات وأطر التنسيق والتعاون الثنائي والتي تجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وإصرارهما على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصلحة المشتركة.

كما تم التعرض الى ضرورة إرساء علاقات تعاون وتبادل الخبرات والمعارف في قطاع الشباب واستعداد تونس وضع خبراتها في مجال الشباب على ذمّة الجانب البحريني والاستفادة من تجربة بلادنا في هذا القطاع الهام مع التشديد على أهمية دفع التعاون الفني بين البلدين واستعداد بلادنا لتطويره، ليشمل قطاعات جديدة على غرار تكنولوجيا الاتصال والتعليم العالي والهندسة.



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ومن جهة اخرى تناول اللقاء واقع التعاون بين البلدين الشقيقين، في مجال الشباب، الذي شهد نسقا تصاعديا منذ التوقيع على مذكرة التفاهم في أكتوبر 2014، كما بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الشبابية وتنسيق بعض المبادرات الثنائية المشتركة، وقد عبّرا عن رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي والإرتقاء به إلى أعلى المراتب.

وفي نهاية اللّقاء، الذي إلتأم بحضور منى معلول القائمة بالأعمال بسفارة تونس بالمنامة ، قدّم وزير الشباب والرياضة دعوة رسمية لنظيرته البحرينية للقيام بزيارة عمل إلى تونس خلال الفترة القادمة.

