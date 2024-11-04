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تخصيص استثمار بقيمة 5ر76 مليون دينار في اطار برنامج "الغذاء من اجل التقدم" الامريكي لدعم قطاع التمور

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Bookmark article    Publié le Lundi 04 Novembre 2024 - 18:16 قراءة: 1 د, 3 ث
      
خصصت وزارة الفلاحة الامريكية، في اطار برنامج "الغذاء من اجل التقدم"، استثمارا بقيمة 5ر76 مليون دينار (85ر24 مليون دولار)، لدعم قطاع التمور في تونس، في اطار شراكة تمتد لخمس سنوات، ستساهم في دعم الفلاحين من خلال تحسين إدارة المياه وطرق الري وتعزيز كفاءة العمال وتطوير فرص التصدير نحو جميع أنحاء العالم، وفق بيان صحفي ورد بالموقع الالكتروني للسفارة الامريكية بتونس.

وقال السفير الامريكي بتونس جوي هود بهذا الخصوص، ان من شأن هذا التعاون، بين وزارة الفلاحة الامريكية ونظيرتها في تونس، ان يساهم في ترفيع انتاج القطاع وتطوير اساليب الزراعة في الواحات، واضاف ان التمور التونسية "مطلوبة بشدة"، وان هذا الدعم سيساهم في وصول المزيد من المنتجات التونسية إلى العالم، بما من شانه ان يساعد في دعم الاقتصاد التونسي، واضاف ان هذه المبادرة "هي من بين الكثير من المشاريع التي ميزت العلاقات التونسية الامريكية لاكثر من 227 سنة".

...

ويساعد برنامج "الغذاء من أجل التقدم" على تحديث القطاع الفلاحي وتعزيزه، من خلال تحسين الإنتاجية الفلاحية وتنمية التبادل التجاري للمنتجات الفلاحية، وقد ساهمت المشاريع السابقة لبرنامج الغذاء من أجل التقدم في تكوين الفلاحين في مجال الصحة الحيوانية والنباتية، وساعدت في تحسين أساليب الفلاحة، وتطوير أنظمة الطرق والمرافق، وإنشاء تعاونيات للمنتجين، وتوفير القروض الصغرى، وتطوير سلاسل القيمة الفلاحية.


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