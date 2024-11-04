الاتحاد الإسباني يؤجل المزيد من مباريات الكأس بناء على طلبات أندية بلنسية

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قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل خمس من أصل سبع مباريات في بطولة كأس ملك إسبانيا اليوم الاثنين بعد أن تسببت أسوأ موجة فيضانات مفاجئة في تاريخ إسبانيا الحديث في مقتل 217 شخصا على الأقل في منطقة بلنسية بينما هناك العشرات في عداد المفقودين.

وطلبت عدة أندية من بلنسية تأجيل مبارياتها للمرة الثانية من الاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي أعلن عن الجداول الجديدة اليوم الاثنين بعد قبول هذه الطلبات. وقالت الحكومة الإسبانية اليوم الاثنين إنها تنشر 7500 جندي في المنطقة الشرقية من البلاد التي اجتاحتها فيضانات مدمرة وسط استياء متزايد بشأن الاستجابة للكارثة.

ومن المقرر أن يستضيف فريق إيخيا منافسه هيركوليس دي أليكانتي في 14 نوفمبر الجاري كما سيلعب فريق ليفانتي مع فريق بونتيفيدرا في باسارون في 19 نوفمبر كما جاء في البيان.

كما سيلعب فريقا مانيسيس وخيتافي في 26 نوفمبر الجاري وهو أيضا موعد مباراة بارلا إسكويلا ضد بلنسية.



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والمواجهة المؤجلة الوحيدة التي لم يتم تحديد موعدها تخص ريال سوسيداد إذ لم يتم تحديد موعد مواجهته أمام جوبيتر إسبانيول المنتمي لبلنسية حتى الآن.