نادي فالنسيا يطلب إعادة تأجيل مباراته امام بارلاإسكويلا بسبب مخلفات الفيضانات

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تقدم نادي فالنسيا الاسباني اليوم الاثنين,بطلب للاتحادية المحلية لكرة القدم بإعادة تأجيل مباراته مع نادي بارلا إسكويلا لحساب الدور الأول من كأس إسبانيا, بسبب مخلفات الفيضانات المدمرة في المنطقة.



وكان من المقرر أن تلعب المباراة الأسبوع الماضي لكن أجلها الاتحاد الإسباني ليوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري, لكن نادي فالنسيا تقدم بطلب آخر لإعادة تأجيل هذه المقابلة بالنظر الى الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة في الوقت الحالي .

وجاء في بيان فالنسيا: "يعتقد النادي في هذا الوقت الصعب, يجب ان تتركز أن كل الطاقة والانتباه والدعم على مساعدة أولئك المتضررين بالأحداث المأساوية (للعاصفة)" مضيفا " لعبة كرة القدم تأتي في المقام الثاني, ونقدم أعمق تعازينا وحبنا لأُسر أصدقاء الضحايا والمتضررين من هذه الكارثة التي تتركنا في حالة من الدمار".



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واقترح عدد من المدربين واللاعبين في أندية " الليغا" تأجيل جميع المباريات في نهاية الأسبوع الماضي بدلا من تأجيل مباراتي فالنسيا مع ريال وفياريال مع رايو فاليكانو فقط.

وتشهد منطقة فالنسيا وساحل البحر الأبيض المتوسط الإسباني بشكل عام بانتظام في الخريف, ظاهرة جوية "جوتا فريا" (الهبوط البارد) وهو منخفض منعزل على ارتفاعات عالية يسبب أمطارا مفاجئة وعنيفة للغاية تستمر أحيانا عدة أيام.



