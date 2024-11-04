مدنين: نادي المسرح بدار الثقافة اجيم يترشح الى الوطني بعمله القضية عدد 13 محققا تتويجا جديدا في رصيده

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ترشح نادي المسرح بدار الثقافة اجيم بجزيرة جربة الى المهرجان الوطني للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب الذي سيقام بمدينة الثقافة في شهر ديسمبر المقبل، وذلك من خلال عمله المسرحي مونولوغ "القضية عدد 13" الذي فاز به بالمرتبة الاولى في المهرجان الاقليمي للمسرح الملتئم مؤخرا بقابس وفق بسام الوريمي مدير دار الثقافة بأجيم.





وتعتبر هذه المسرحية التي اخرجتها ضحى الحجام مؤطرة نادي المسرح مقتبسة نصها من مضار التدخين لانطوان تشيخوف من نوع المونولوغ ذات الاداء الفردي تطرح قضية العنف المسلط من الزوجة على الزوج، وحدة الصراع القائم بين الزوجين وتطور العنف من اللفظي الى المادي مما يجعل الزوج يعيش حياة الخوف والذل والمهانة لكن مكابدته تحمل هذه الحياة يجعلها ممتعة حد الاستمتاع بشتائم زوجته.



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واعتبرت المخرجة ضحى الحجام ان موضوع العمل من المواضيع الحساسة والمسكوت عنها في مجتمعاتنا الشرقية رغم وجوده بانواعه من عنف معنوي وجسدي ونفسي لذلك اختارت ان تسلط عليه الضوء وتكشف بعضا من مكامنه لدى فئة هشة اختارت الصمت ليكون العمل لسان حالها يطرح قضاياها حتى وان غابت عن المحاكم فهي رفعت على خشبة المسرح بعدد القضية 13 وفق تعبيرها.



ويمثل هذا العمل المسرحي احد انتاجات نادي المسرح بدار الثقافة اجيم الذي يحمل في رصيده حصيلة مشرفة من الجوائز والتتويجات على عدة مستويات منذ انطلاق نشاطه سنة 2015 وفق ما بينه مدير دار الثقافة بسام. وأشار في هذا السياق الى ان النادي شارك في تسع مناسات وصل فيها الى الوطني 7 مرات عبر اعمال مختلفة من انتاجاته لفريق شبابي مبدع ويزخر طاقة خلاقة من الانتاج والاخراج والكتابة والتمثيل. ومن بين هذه الأعمال مسرحية افيون سنة 2016 ووراء البلايك سنة 2019 ودنت شموسة سنة 2020 وهيدقا سنة 2021 وكارمن سنة 2022 وEN PANNE ثم القضية عدد 13 .

ونجح هذا الفريق الشاب بتأطير من ضحى الحجام في طرح عدة مواضيع واشكال مسرحية مختلفة واستهداف عدة فئات من خلال هذه الاعمال المسرحية ومنها المتعلقة بشكل مسرح الشارع واخرى مونولوغ وهي أعمال للاطفال وللكهول.

ويذكر ان اخر تتويج لهذا النادي جاء بعمله 216 EN PANNE الذي تحصل به على المرتبة الاولى وطنيا في مسابقة مسرح الشارع في ماي الماضي بولاية نابل .