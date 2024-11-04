تونس تنظم الجلسة العامة السنوية لاتحاد الجمعيات الإفريقية للناشطين في قطاع التبريد وتكييف الهواء من 7 الى 9 نوفمبر 2024

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تنتظم الجلسة العامة السنوية لاتحاد الجمعيات الإفريقية للناشطين في قطاع التبريد وتكييف الهواء، من 7 الى 9 نوفمبر 2024، بتونس، لتجمع أعضاء هذا الاتحاد وكافة الناشطين في أنحاء القارة الإفريقية.



وأكدت الجمعية التونسية للتبريد وتكييف الهواء، التي تنظم هذه الجلسة العامة السنوية الرابعة، ان هذه المناسبة تهدف الى تعزيز التعاون بين الجمعيات الأعضاء والتشجيع على تبادل أفضل الممارسات اضافة الى وضع استراتيجيات مشتركة للتنمية الصناعية المستدامة في القارة.





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وأضافت الجمعية التونسية، في بلاغ لها، الإثنين، أن هذه الجلسة العامة ستتطرق الى تقنيات التبريد الصديقة للبيئة والتحديات القائمة للتأقلم مع التغيرات المناخية علاوة على تدريب واعتماد الفنيين للحد من تاثير وسائط التبريد الفليورية على الاحتباس الحراري.



وستسلط الضوء، كذلك، على تحديات ترشيد استهلاك الطاقة واستعمال الطاقة البديلة في قطاعي التبريد والتكييف.



وستناقش الجلسة العامة الأولويات الاستراتيجية لاتحاد الجمعيات الإفريقية للناشطين في قطاع التبريد وتكييف الهواء خلال السنوات القادمة وانتخاب المجلس الجديد.



ودعت الجمعية التونسية للتبريد وتكييف الهواء المهنيين الى المشاركة في هذه الجلسة التي ترنو الى تعزيز الابتكار والتميز في إفريقيا من خلال التسجيل عبر البريد الالكتروني:

atrctunisia@gmail.com

