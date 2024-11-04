منوبة: اهالي حي الحفصية ببرج العامري يتطلعون الى تفعيل مشروع تهذيب حيهم وحل الإشكاليات التنموية

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يتطلع سكان حي الحفصية ببرج العامري من ولاية منوبة، الى انهاء مشروع تهذيب حي الحفصية المبرمج منذ سنة 2015 ضمن البرنامج الوطني للحد من التفاوت الجهوي لوكالة التهذيب والتجديد العمراني، ويترقبون تحسين بنيته التحتية المهترئة التى تتطلب تعبيد الانهج وتبليط الأرصفة، وتعزيز جودة الحياة به.

انتهت اشغال ربط الحي بشبكة التطهير منذ سنة 2019، وفق تأكيد مصالح بلدية برج العامري، وذلك بعد ان ظل لسنوات يعاني ازمة الافتقار الى شبكات الصرف الصحي وسيلان المياه المستعملة التي تشق الانهج في مناظر مضرة بالصحة ومخلة بجمالية المكان، وكان من المنتظر ان تعقب عملية انهاء الربط بشبكة التطهير، انطلاق اشغال التهذيب المبرمجة منذ 9 سنوات، الا ان المدة طالت وبدات معاناة جديدة، وفق تأكيد النائب بالمجلس المحلي كريم الفرجاني لصحفية "وات".

وظلت الانهج التي عمتها الحفر والاتربة وبقايا اشغال الربط بالتطهير، وفق الفرجاني، على حالها تنشد التدخل للتهيئة والتعبيد، فتتالت المطالب والجلسات مع مختلف الهياكل محليا وجهويا وعلى مستوى وكالة التهذيب، وتعاقبت الوعود بقرب انطلاق الاشغال، وشارفت سنة 2024 على الانتهاء والحال كما هو عليه.

يعتبر الفرجاني ان تهيئة الحي، الذي يضم حوالي 5 الاف ساكن، من الأوليات التي يعمل عليها المجلس المحلي ببرج العامري، تكريسا لحق المواطنين في ابسط مرافق العيش، وذلك ضمن جملة من المطالب الأخرى على غرار تعبيد انهج حي الورود، الذي تم ربطه بشبكة التطهير وتزويده بالغاز الطبيعي، لتظل انهجه غارقة في الاوحال شتاء والاتربة صيفا والعتمة في الليل لغياب الانارة العمومية.



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كما طالب بتفعيل مقترح مشروع تركيز مركز رعاية صحة أساسية بالحفصية، والعمل على تنفيذه بعد ان ظل معطلا، مع تركيز مخفضات سرعة على مستوى المنطقة الصناعية "الخرافة"، وإيجاد حل ردعي لأصحاب رخص التاكسي الجماعي لإلزامهم بدخول المنطقة المدرجة ضمن رخص النقل، الحاصل عليها حوالي 10 أصحاب تاكسي جماعي بالمنطقة.

من جهتها، اكدت مصالح بلدية برج العامري، متابعتها لمشروع تهذيب حي الحفصية وتنسيقها المتواصل من اجل تنفيذ الاشغال التي تتطلب التمويل، وكذلك وضعية حي الورود الذي نشأ منذ سنة 2008 بطريقة عشوائية على ارض فلاحية، حيث تم اقتراح تهذيبه ضمن مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية في انتظار المصادقة عليه رسميا.

واكدت مصالح الوحدة الجهوية لوكالة التهذيب والتجديد العمراني، انه تمت برمجة مشروع تهذيب حي الحفصية ضمن البرنامج الوطني للحد من التفاوت الجهوي، الا انه ونظرا لكونه منطقة ريفية، فان تمويله يكون عبر صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية على خلاف المناطق البلدية التي كان تمويلها إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الى انه تم الحصول على اتفاق مبدئي وقع بموجبه انهاء الدراسات الفنية والإجراءات الإدارية، في انتظار الموافقة النهائية بالتمويل والتي ستشرع بموجبها الوكالة في تنفيذ المشروع المقدرة كلفته ب1.5 مليون دينار والمخصصة لتعبيد الطرقات وتطهير المياه المستعملة.

ويشمل البرنامج، وفق ذات المصالح، تهيئة حي بورقبة والطاحونة بالمرناقية بكلفة جملية تقدر ب2.6 مليون دينار، وكذلك حي بن غنية بالبطان الذي انتهت اشغال تعبيد وتهيئة الانهج والأرصفة به منذ سنة 2022 بكلفة انجاز تفوق ال 900 ألف دينار.

وفي ما يتعلق بمركز رعاية الصحة الأساسية بالحفصية، فقد بينت مصالح الإدارة الجهوية للتنمية، انه تم ادراجه كمقترح ضمن مشروع دعم لبرنامج التنمية المندمجة ببرج العامري الذي انتهت مكوناته سنة 2016، وقد تمت إحالة المقترح المقدرة كلفته ب350 ألف دينار الى مصالح المندوبية العامة للتنمية الجهوية ومصالح وزارة الصحة منذ سنة 2020.

وتمت في الغرض، مباشرة معاينة العقار الأول الذي تم اقتراحه ولم تتم الموافقة عليه، ووقع الاختيار بالإجماع على عقار ثان بين الإدارة الجهوية للصحة والبلدية التي برمجت ادراجه في مثال التهيئة العمرانية قيد المراجعة، وفق مصالح البلدية، التي اقرت بدورها بالحاجة الملحة لهذا المرفق الصحي الذي سيلبي حاجيات أهالي حي الحفصية والاحياء المجاورة، أي قرابة 10 الاف ساكن، وسيخفف من الضغط على بقية المراكز القريبة منها.

يذكر ان جلسة عمل انعقدت بولاية منوبة نهاية الأسبوع المنقضي، خصصت لمتابعة المشاريع التنموية بمعتمدية برج العامري بإشراف والي الجهة محمود شعيب، والذي كان قد واكب ميدانيا في نهاية سبتمبر المنقضي عددا من الاشكاليات والنقائص بالمعتمدية، واستمع الى مشاغل مواطنيها المتعلقة بنقص المرافق الحياتية والمشاريع ومنها المشاريع المذكورة، وانتظاراتهم واقتراحاتهم المستقبلية.