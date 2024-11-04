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التونسي توفيق بودية عضو بلجنة التحكيم الإفريقية للكرة الطائرة

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Bookmark article    Publié le Lundi 04 Novembre 2024 - 10:26 قراءة: 0 د, 17 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة عن تعيين العضو الجامعي والحكم الدولي السابق توفيق بودية عضوا في لجنة التحكيم التابعة للكنفديرالية الإفريقية للعبة.
وتالفت لجنة التحكيم من الجزائري محمد بدر الأزرق في منصب رئيس والمصري وليد عبد الصمد في خطة كاتب عام الى جانب كل من التونسي توفيق بودية والمغربي علي الفضيلي والكاميروني باري داودا
بصفتهم اعضاء.


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