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انس جابر تحافظ على مركزها الحادي والاربعين في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

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Bookmark article    Publié le Lundi 04 Novembre 2024 - 09:41 قراءة: 0 د, 28 ث
      
بقيت التونسية انس جابر محافظة على مركزها الحادي والاربعين في التصنيف الاسبوعي العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.
وبعد ان تراجعت 9 مراكز خلال التصنيف السابق، استقرت انس جابر في مركزها الحادي والاربعين رغم تواصل احتجابها عن ملاعب الكرة الصفراء منذ شهر اوت الفارط لاسباب صحية.
كما لم يطرأ اي تعديل على المراتب العشر الاولى بعدما حافظت البيلاروسية آرينا سابالينكا على الصدارة متبوعة على التوالي بالبولونية ايغا شفايتيك والامريكية كوكو غوف والايطالية جاسمين باوليني والكازاخستانية ايلينا ريباكينا والامريكية جيسيكا بيغولا والصينية كينوين زهينغ والامريكية ايما نافارو والروسية داريا كاستاكينا والامريكية دانيال كولينس.


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