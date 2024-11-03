البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة 11-الدفعة2) : النتائج و الترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية من الجولة الحادية عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (المرحلة الاولى) التي دارت مساء اليوم الاحد:



الاحد 3 نوفمبر 2024

قاعة الامير المنزه 7



...



شبيبة المنازه - نادي كرة السلة بالمهدية 73-62

قاعة القرجاني

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري 66-76

قاعة دار شعبان

اتحاد الانصار - نجم حلق الوادى 80-77



السبت 2 نوفمبر 2024

قاعة عزيز ميلاد

شبيبة القيروان - الدالية الرياضية بقرمبالية 77-65

قاعة حمام سوسة

النجم الساحلي - النجم الرادسي 106-67



الترتيب

شبيبة القيروان 20 11

النادي الافريقي 20 11

الاتحاد المنستيري 20 11

النجم الساحلي 19 11

الدالية الرياضية بقرمبالية 16 11

اتحاد الانصار 16 11

نجم حلق الوادى 15 11

شبيبة المنازه 14 11

نادي كرة السلة بالمهدية 13 11

النجم الرادسي 12 11