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بطولة اسبانيا : برشلونة يفوز 3-1 على إسبانيول ويعزز موقعه في الصدارة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 03 Novembre 2024 - 20:44 قراءة: 0 د, 42 ث
      
فاز برشلونة 3-1 على ضيفه إسبانيول في قمة كاتالونيا ليبتعد بصدارة بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم اليوم الأحد بفضل هدفين من داني أولمو وهدف آخر من رافينيا في الشوط الأول.

وابتعد برشلونة في صدارة البطولة بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد الذي تأجلت مباراته أمام مضيفه فالنسيا بسبب السيول المدمرة في المنطقة الشرقية.
ويحتل إسبانيول المركز 17 متقدما بفارق نقطة واحدة عن منطقة النزول.
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وسيطر برشلونة على الكرة منذ البداية وكان أولمو نشطا للغاية في الشوط الأول، وسجل هدفين رائعين بعد الإفلات من الرقابة داخل منطقة الجزاء، كما سجل رافينيا أيضا ليتقدم صاحب الأرض 3-صفر قبل الاستراحة.
وبعد أن ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد هدفين لإسبانيول بداعي التسلل، نجح الفريق أخيرا في التغلب على مصيدة التسلل عندما سجل خافي بوادو هدفا ليحرم برشلونة من الحفاظ على شباكه مجددا لكن صاحب الأرض حافظ على مستواه ليظفر بالنقاط الثلاث.


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